Burnundaki metal 6 yıl sonra fark edildi

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yaşındaki Eylül Camlı, burnundaki kemik eğriliği nedeniyle 2011'de İstanbul
'da bir devlet hastanesine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası genç kadın, ameliyat edildi. Camlı, tedavi sonrası taburcu edildi. Fakat genç kadının morlukları ve ağrıları geçmedi. İstanbul'da başka bir hastaneye başvuran genç kadın, ameliyat esnasında burun ve göz arasındaki boşluğa bir santim çapında metal bir parça saplandığını öğrendi. Yeniden ameliyat edilen genç kadının burnundaki parça alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Camlı, kendisini ameliyat eden doktorların cezalandırılmasını istedi. Doktor Turgay T. hakkında taksirle yaralanmaya neden olma suçundan dava açıldı.