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Disko kraliçesi ’u salladı

40 yılı aşan müzik kariyerinde 20’nin üzerinde albüm çıkaran “disko kraliçesi” lakaplı ABD’li ünlü şarkıcı önceki akşam ’da sahne aldı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Disko kraliçesi Bodrum’u salladı
Dünyanın en önemli şarkıcılarının uğrak noktası haline gelen , bir efsaneyi daha ağırladı: "I Will Survive" isimli şarkısıyla müzik dünyasının unutulmaz isimleri arasına giren Amerikalı sanatçı önceki akşam 'da sahne aldı. 40 yılı aşan müzik kariyerinde 20'nin üzerinde albüm çıkaran disko kraliçesi gayrimenkul şirketi Nef'in özel davetlisi olarak çıktığı Nef Reserve Yalıkavak'ta sevilen şarkılarını seslendirdi. Dünyaca ünlü şef Carlo Bernardini'nin etkinliğe özel olarak hazırladığı mönüyle renklenen; DJ Murat Tokuz ve Jabbar'ın performanslarıyla bir müzik festivaline dönüşen gecede, müzikseverler Gloria Gaynor'ın şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşadı. Gaynor, Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur "Geçen yıl Yunan şarkıcı 'u ağırlamıştık. Bu yıl Gloria Gaynor gibi bir müzik ikonunu Bodrum'da ağırlamanın mutluluğu yaşıyoruz" dedi.
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Disko kraliçesi Bodrum’u salladı
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