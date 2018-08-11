İki kişiyi böyle öldürdü

Olay Mudanya ilçesinde Ocak ayında meydana geldi. Ali Çelik oturdukları sitenin bahçesinde köpek besleyen site yöneticisi Hacı Murat Konuk'la köpeğin gürültü yapması sebebi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bir süre birbirine küfür ederek yumruklaşan taraflardan Hacı Murat Konuk üzerinde taşıdığı tabancayla Ali Çelik ve kayınpederi Hilmi Şen'i öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanan ve hakkında 2 kez müebbet hapis istemiyle dava açılan Hacı Murat Konuk ilk kez hakim karşısına çıktı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Konuk, maktuller Şen ve Çelik'in yakınları, sanık yakınları ve avukatları katıldı.