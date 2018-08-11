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de tarihi çıktı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Kentsel dönüşümde Bizans tarihi çıktı
'e bağlı Fenerbahçe'de bir ay önce kapsamında Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı Çınar Apartmanı yıkıldı. İnşaat alanındaki hafriyat çalışmaları sırasında dönemine ait kalıntılara rastlandı. 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri kalıntıların tabanının ortaya çıkarılmasına ve kazı çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Üyesi Gülbahar Baran Çelik Fenerbahçe Kalamış- Yat Limanı'nın tarihi önemini hatırlatarak "Kalamış ve çevresinde bir Tunç Çağı yerleşmesi olabilir" diye konuştu.
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Kentsel dönüşümde Bizans tarihi çıktı
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