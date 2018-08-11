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Kola yüzünden başlayan tartışmada genci döve döve öldürdüler

’de bir genç, bir akrabası ve arkadaşları tarafından kola ısmarlama tartışması ile başlayan kavgada döve döve öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, 12 Temmuz günü Osmaniye’de bir berber dükkanında akrabaları olan M.K. ve onun arkadaşı M.İ, ’tan (33) kendilerine kola ısmarlamasını istedi. Üzerinde hiç para olmadığını söyleyen Murat Kulak yine de tanıdığı bir bakkaldan borçla kola alıp getirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 11:59

Bir gün sonra ise aynı kişilerle karşılaşan bu sefer de akrabası ve komşuları olan gençlerle "kolayı aldın neden borcunu ödemedin" tartışmasına girdi. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce iddiaya göre 7 kişi Murat Kulak'ı dövdü. Demir sopalar ve muştaların da kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Murat Kulak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan gencin beyin kanaması da geçirdiği anlaşıldı. Kaldırıldığı hastanede yaklaşık 20 gün komada kalan genç, hayatını kaybetti.


Ölen gencin acılı annesi ise asıl meselenin kola değil uyuşturucu olduğunu belirtti. Kaynının oğlu M.K.'nin uyuşturucu kullandığını oğlu Murat'ın gördüğünü dile getiren anne, bunu da gelip kız kardeşine anlattığını kız kardeşinin de durumu uyuşturucu kullanan gencin annesine aktardığını ve kaynının da M.K.'yı dövmesiyle olayların başladığını iddia etti. Anne Öngül Kulak, gözyaşlarıyla anlattığı olayda "Oğlumu kaynımın oğlu ile beraber uyuşturucu kullandığı arkadaşları döve döve öldürdüler.

Hiç sebep yok ortada. Bunlar uyuşturucu satıyor kullanıyor. Belki de benim oğlum bunların uyuşturucu sattığını gördü." şeklinde konuştu. Murat Kulak'ın hayatını kaybetmesinin ardından olayda adı geçen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kola yüzünden başlayan tartışmada genci döve döve öldürdüler
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