Manukyan’a 16 yeni mirasçı

Kerope Çilingir
'in genelev patroniçesi Matilt Manukyan
'ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişi, Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan tereke davasına göre; Armenak Chah Mouradian
ve kızı Evelyne Mathilde Chah Mouradian (Matilt Manukyan) ile Susan Chah Mouradian ve kızı Gülnaz Bağçivan
'ın yasal olarak mirasçıları olduğunu iddia eden 16 kişinin avukatı, "Veraset ilamları başta olmak üzere tüm kayıtlarda Matilt Manukyan'ın mirasçıları müvekkillerim 16 kişidir. Belgelerde Manukyan'ın oğlu olduğunu iddia eden Kerope Çilingir adına hiçbir kayıt yoktur. Manukyan'ın oğlu ve mirasçısı değildir" dedi. 16 mirasçı, başta genelev gelirleri olmak üzere 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler, dövizlerin tereke idaresince eşit olarak paylaştırılmasını istediler. Mahkeme de tüm bankalara yazı göndererek Gülnaz Bağçivan, Armenak Chah Mouradian, Susan Chah Mouradian, Matilt Manukyan adına kayıtlı bir herhangi bir hesap, hisse senedi, döviz, kasa, sigorta vs. gibi bulunup bulunmadığının tespiti ile bu kişilerin hisselerine tereke tedbir şerhi konulmasına karar verdi.