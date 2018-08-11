Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapmadan önce aman dikkat! Meteoroloji, ülke geneline ilişkin olarak son dakika hava durumu uyarısı yaptı. Ağustos ayını yaşadığımız şu günlerde Türkiye genelinde sıcaklıklar etkisini gösteriyor, öte yandan ise özellikle Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

METEOROLOJİ SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar durumunun ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 32

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39