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Nargile kafeye silahlı saldırı

BARIŞ SAVAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Nargile kafeye silahlı saldırı
Bebek'te bir nargile kafeye önceki gece 23.00'te silahlı saldırı düzenlendi. Dört kişi oldukları ve olay yerine lüks bir araçla geldikleri iddia edilen zanlılar rastgele kafeye ateş açtı. Bulundukları araçtan kafeye ve çevresine ateş açan saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırıda kafenin camları kırılırken çevrede bulunan bazı araçlara da kurşun isabet ettiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı inceleme yaparken, kaçan saldırganlar yakalandı.
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Nargile kafeye silahlı saldırı
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