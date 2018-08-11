Sel temizliği

Ordu
'nun
Ünye ve Fatsa ilçelerinde meydana gelen sel
sonrası yaralar sarılıyor. Sel sularının getirdiği çamur ve molozlarla dolup taşan çok sayıda işyerinde, evde ve sokaklarda temizleme çalışmaları devam ediyor. Ünye'de vatandaşlar selden sonra devrilen ve denize sürüklenen ağaçları topladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi nedeniyle hasar gören yolların 2 ay içinde bitirilip, hizmete açılacağını söyledi. Bakan Kurum, selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ordu'da tüm bina ve yolların hasar tespitinin bir haftada tamamlanacağını belirtti. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt ise "İlçemizde selin verdiği zarar yaklaşık 10 milyon lira" dedi. Ünye ve Fatsa'da sel felaketi sonrası dağlardan koparak denize sürüklenen 200 ton ağaç kimilerinin kışlık yakacağı oldu. AFAD
, mağdur fındık işçilerinin kalması için çadırlar kurdu. Cevizdere köprüsünün yıkım işlemleri ise gün boyu devam etti. Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, fındıkla ilgili muhtemel zararın 600-700 ton civarında olacağını belirterek, "Zarar neyse telafisi için gereken her adım atılacaktır" diye konuştu.