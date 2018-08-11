Seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan 34 LD 0364 plakalı özel halk otobüsünden duman çıktığını fark eden sürücü Ahmet Yakışık, aracı yol kenarına park etti. Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yoldan geçen diğer halk otobüsü sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

TEKNİK BİR ARIZA OLABİLİR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüste hasara yol açan yangın nedeniyle trafik de bir süre aksadı. Yeşilpınar - Zincirlikuyu hattında çalışan otobüsün sürücüsü Ahmet Yakışık, duraktan çıktığında bir sıkıntının olmadığını, seyir halindeyken aniden yangının çıktığını belirterek, teknik bir arıza olabileceğini söyledi.