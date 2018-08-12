Alevler evleri sardı

Bursa
'nın Mudanya ilçesinde, bir tarafı denizi, diğer tarafı Uludağ'ı gören bölgedeki ormanlık alanda dün çıkan yangın
yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evler tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına aldı. BAŞKAN: ŞÜPHELİ BULUYORUM
Mudanya'nın Göynüklü, Bademli ve Çağrışan mahalleleri yakınında bulunan ve 3 yıl önce 170 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bölgede dün yine orman yangını çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen orman yangını şiddetli rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.
CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz aynı yerde 3 yıl arayla ikinci yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Türkyılmaz, "Yangının birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermem, bilsinler" diye konuştu.
15-20 hektarlık alanda etkili olan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Mudanya'nın ardından İznik'te de orman yangını çıktı. Antalya
'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ise 2 saatte söndürüldü.