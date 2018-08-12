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Alevler evleri sardı

’da çıkan orman ında alevler, evlerin bahçelerine kadar ulaştı. Yangın, rüzgârın etkisiyle karayolunun 2 yanına da sıçradı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Alevler evleri sardı
'nın Mudanya ilçesinde, bir tarafı denizi, diğer tarafı Uludağ'ı gören bölgedeki ormanlık alanda dün çıkan yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evler tahliye edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına aldı.

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Mudanya'nın Göynüklü, Bademli ve Çağrışan mahalleleri yakınında bulunan ve 3 yıl önce 170 hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bölgede dün yine orman yangını çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen orman yangını şiddetli rüzgârın da etkisiyle yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı.
CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz aynı yerde 3 yıl arayla ikinci yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Türkyılmaz, "Yangının birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermem, bilsinler" diye konuştu.
15-20 hektarlık alanda etkili olan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.
Mudanya'nın ardından İznik'te de orman yangını çıktı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ise 2 saatte söndürüldü.
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Alevler evleri sardı
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