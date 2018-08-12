Diyanet, Hac'ta hayatını kaybeden Türk hacıların sayısını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, bugüne kadar 16 hacı adayının sıcak ve farklı sebeplerden hayatını kaybettiğini belirtti.

Remzi Bircan, "Hem Türkiye'de hem Cidde'de hem de Medine'de sağlık merkezlerimiz yer almaktadır. Sağlık her şeyin başıdır. Özellikle sıcak bir ortamda bulunuyoruz. Mekke-i mükerremede toplam 402 kişi sağlık personelimiz hizmet vermektedir. Medine'yi münevverede de sağlık ekiplerimizin sayısı ise 88'dir. Bugün itibariyle muayene olan hacı sayımız 23 bin 391 kişidir. Otellerimizden ambulansla alınarak, hastaneye götürüler hastalarımızın sayısı 333'dür. An itibariyle hastanemizde yatan hasta sayısı 208 civarındadır. Bu yıl 16 hacı adayımız da ne yazık ki hayatını kaybetti" dedi.