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Eşi ve kızını öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Eşi ve kızını öldürüp intihar etti
'nin Merkezefendi ilçesinde cinnet getiren bir kişi, kızını ve eşini boğarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Atık yağ toplayarak geçimini sağlayan (47) Akkonak Mahallesi'ndeki evlerinde dün borç meselesi yüzünden eşi Sevgi Arslan (45) ile tartıştı. Cinnet getiren Ali Arslan eşi Sevgi ve kızı Esma'yı (13) boğarak öldürdükten sonra yan odada elektrik kablosuyla kendini asarak intihar etti. Aile üyelerinin cesetlerini eve sonradan gelen oğulları İbrahim Arslan buldu. Cesetler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Eşi ve kızını öldürüp intihar etti
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