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çının evinden 3 ölünün eşyası çıktı

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Ordu'da suçundan yakalanan zanlının evinde, iki olayda ölü bulunan 3 kişiye ait eşya bulundu. Zanlının ölümlerle bağlantısı araştırılıyor. Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine polis, şüpheli Mehmet Ali Ç.'yi saklandığı evde yakaladı. Şüphelinin evinde, 3 Mayıs'ta derede cesedi bulunan Şeker Köseoğlu'na ait av tüfeği ve çalınan 4 küçükbaş hayvanından birisi bulundu. Polis, aramada, evlerinde 31 Temmuz'da cansız bedenleri bulunan ve gaz sızıntısından ölmüş olabilecekleri sanılan Senayi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait cep telefonunu da ele geçirdi. Zanlının, 3 kişinin ölümüyle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
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Gaspçının evinden 3 ölünün eşyası çıktı
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