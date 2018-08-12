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Gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi

’nun Araç ilçesine bağlı bir köyde yaşayan gencin hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi. Hayallerini süsleyen uçak için azmedip çalışan genç, üniversite sınavlarına girerek uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı kazandı. Genç, şimdi de yerli uçak projesinde yer almak için kendisine hedef koydu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 12.8.2018 12:38
Gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi

'nun Araç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde ikamet eden ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Ahmet Bulucu, hayvan otlattığı esnada gökyüzünden geçen uçağa hayran kaldı. Bunun üzerine uçaklara ilgi duymaya başlayan Ahmet Bulucu, uçaklar üzerinde araştırma yaparak uçak mühendisi olmak için kendisine hedef koydu. Uçmanın özgürlük olduğunu düşündüğünü söyleyen Ahmet Bulucu, üniversite sınavlarına hazırlanarak hayallerini süsleyen uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı elde etti. Ahmet Bulucu, uçak mühendisliğini bitirdikten sonra yerli uçak projesinde de yer almak istediğini ve bu yönde de kendisine hedef koyduğunu belirtti.

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Gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi
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