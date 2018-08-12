Gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde ikamet eden ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Ahmet Bulucu, hayvan otlattığı esnada gökyüzünden geçen uçağa hayran kaldı. Bunun üzerine uçaklara ilgi duymaya başlayan Ahmet Bulucu, uçaklar üzerinde araştırma yaparak uçak mühendisi olmak için kendisine hedef koydu. Uçmanın özgürlük olduğunu düşündüğünü söyleyen Ahmet Bulucu, üniversite sınavlarına hazırlanarak hayallerini süsleyen uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı elde etti. Ahmet Bulucu, uçak mühendisliğini bitirdikten sonra yerli uçak projesinde de yer almak istediğini ve bu yönde de kendisine hedef koyduğunu belirtti.