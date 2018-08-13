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5 yıldızlı otelde yangın

'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde öğle yemeği servisi hazırlıklarının yapıldığı sırada yangın çıktı. Otelde konaklayan tatilciler hızla tahliye edilirken, yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:39
5 yıldızlı otelde yangın

Manavgat'ın Kumköy turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otelin mutfağında, öğle yemeği servis hazırlıkları yapılırken saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına, önce otel personeli, ardındAntalyalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen birçok turist sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. Otelin tamamını duman kaplaması nedeniyle konaklayan turistler tahliye edilerek başka otellere yerleştirildi. 2 saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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5 yıldızlı otelde yangın
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