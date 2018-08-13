Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'da iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi!

'da iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi!

’da iki grup arasında laf atma tartışması nedeniyle çıkan arbede, güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 09:29
Ankara'da iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi!

Olay, dün akşam saatlerinde Polatlı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede karşılaşan iki kişi arasında laf atma tartışması yaşandı. Giderek şiddetlenen tartışma tarafların yakınlarının da katılması üzerine alevlendi. Ağız dalaşıyla başlayan gerginlik, yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Taraflar ellerindeki taş ve sopalarla birbirlerini darp etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin uzun uğraşları sonucu bastırılan kavgada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Adana'da suya giren 3 kişi cesedi bulundu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN