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’ de TIR Devrildi: 2 Yaralı

’ in Osmaneli İlçesi Selimiye Köy kavşağında TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 07:31 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 07:33
Bilecik’ de TIR Devrildi: 2 Yaralı
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Osmaneli Selimiye köy kavşağında istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 L 7084 plakalı TIR, sürücü (23) Selimiye köy kavşağına geldiği sıralarda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. yaralanan TIR sürücüsü ve akrabası olan aynı isimi taşıyan Ahmet Yeşildaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri kazanın olduğu noktada önlem aldı. Trafik polislerinin aldığı önlemlerin ardından kaza yerine gelen vinç ile devrilen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada yaralananların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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Bilecik’ de TIR Devrildi: 2 Yaralı
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