Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bugün havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

? 'den uyarısı!

'den milyonları ilgilendiren uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji ülke genelinde ve 'da '' sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 09:26
Bugün havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

, ülke geneline ilişkin olarak açıklaması... Ağustos ayını yaşadığımız şu günlerde ülke genelinde sıcaklıklar etkisini gösterirken Türkiye'nin kuzeyi Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ve Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN