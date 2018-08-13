Bugün havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!

Meteoroloji, ülke geneline ilişkin olarak son dakika hava durumu açıklaması... Ağustos ayını yaşadığımız şu günlerde ülke genelinde sıcaklıklar etkisini gösterirken Türkiye'nin kuzeyi Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ve Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30



İstanbul: Az bulutlu ve açık 31



İzmir: Az bulutlu ve açık 34



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Az bulutlu ve açık 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 38



Samsun: Parçalı bulutlu 29



Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27



Erzurum: Parçalı bulutlu 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38