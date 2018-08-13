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Hayata ok atarak tutundu

’da 12 yıl önce omurilik felci olan Murat Öz, okçulukla yaşama bağlandı. ’a girip Avrupa dördüncüsü olan Öz, şimdi Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı’nın antrenörlüğünü yapıyor

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Hayata ok atarak tutundu
Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı antrenörü Murat Öz'ün hayatını değiştiren olay 2006'da gerçekleşti. 'tan gelen anne babasını karşılamak için otogara giden Öz ile komşusunun aracının önünü taksi kesti. Taksiden inen iki kişi, araçlarına çarptıkları bahanesiyle kendilerine borçlu olduklarını söyleyip 15 bin TL istedi. Öz, o anı şöyle anlattı: "Biz kimseye çarpmamıştık ve adamları da tanımıyorduk. 'Sizi yaşatmayacağız' diye bağıran taksici, arkadaşıma vurmaya başladı. Ben onları ayırmak isterken diğer adam elindeki silahtaki bütün mermiyi üzerimize boşalttı. Arkadaşım hayatını kaybetti ben de kolumun altından üç kurşun yedim. Kurşunlardan biri omuriliğime geldi ve felç oldum. Beni 'öldü' diye bırakıp kaçtılar. 12 yıl geçmesine rağmen saldırganlar yakalanamadı. Saldırganların bulunmasını istiyorum."
Saldırının ardından hayatı değişen Öz, "Tüm bunların geçeceğini düşünüyordum. Ancak ameliyat ve tedaviler cevap vermedi. Engelli olduğumu ve tekerlekli sandalyede yaşamam gerektiğini kabullenmek zor oldu" dedi. Büyük sıkıntılar yaşadığı günlerde bir engelli arkadaşının sayesinde okçuluk sporuyla tanıştığını söyleyen Öz, "8 yıl önce başladığım okçulukta çok çalışarak ve azimle 'a girdim. Türkiye ikincisi, beşincisi ve altıncılığı ile Avrupa dördüncülüğüm var. Şimdi, bir zamanlar sporcusu olduğum Bağcılar Belediyesi Engelli Okçuluk Takımı'na antrenör oldum. Engelliler Sarayı'nda üçü kadın dokuz sporcuya eğitim veriyorum. Günde beş saat antrenman yaparak önce 2019 Milli Takım seçmelerine sonra da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na sporcu gönderip madalya almayı amaçlıyoruz" diye konuştu.
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Hayata ok atarak tutundu
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