İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından o kişiler hakkında soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eden her türlü yönlendirici haber, sosyal medya hesaplarıyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, doların artışıyla beraber ekonomik saldırılara hizmet eden kişi veya kurumlarla ilgili bir açıklama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner imzalı açıklamada, konu hakkında soruşturma başlatıldığını ifade edilerek şunlar kaydedildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ekonomik saldırılara hizmet edere mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişilerle soruşturma başlatılmıştır" denildi.