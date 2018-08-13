Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kazada önlem alan Jandarma Uzman Çavuş’a araç çarptı

da önlem alan Jandarma ’a araç çarptı

’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen da, yolda önlem alan bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:48
Kazada önlem alan Jandarma Uzman Çavuş’a araç çarptı
Edinilen bilgiye göre, dün gece Alanya-Antalya D-400 Karayolu Kızılot Mahallesi Karpuz Çay köprüsünde Müslüm B.'nin kullandığı 07 UC 760 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Fatih D.'nin kullandığı 07 UJ 630 plakalı aracın çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik sı meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu görevlilerinin önlem aldığı sırada, Mustafa A.'nın kullandığı 07 AAP 70 plakalı otomobil, Jandarma Abdülkerim Usta'ya çarptı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Çavuş Abdülkerim Usta'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diğer taraftan, meydana gelen ikinci kazanın ardından otomobile çarparak maddi hasarlı kaza oluşmasına neden olan hafif ticari aracın sürücüsü Fatih D., karanlıktan yararlanarak arazide izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri tüm aramalarına rağmen Fatih D.'ye ulaşamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada önlem alan Jandarma Uzman Çavuş’a araç çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN