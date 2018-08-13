Küp Şelalesi’nde 3 kişi boğuldu

Adana
'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri
'nde suya giren aynı aileden 3 kişi akıntıya kapılarak sürüklendikleri mağarada hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Adana'nın Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri'ne pikniğe gelen aileden 6 kişi dün 13.30 sıralarında serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 6 kişi girişi ve çıkışı açık mağaraya doğru sürüklendi. Mağarada oluşan girdaba kapılan 3 kişi kaybolurken diğerleri kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD
, sualtı polisi, jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Dalgıçların aramaları sonucunda akşam saatlerinde Osman Turgut (26), Savaş Turgut (20) ve Şevval Korkmaz'ın (18) cansız bedenlerine ulaşıldı. Haberi alan aileler olay yerine akın ederken jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmekte güçlük çekti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 5 KİŞİ BOĞULDU, 1 KİŞİ KAYIP
Öte yandan Antalya
'nın Serik ilçesinde bulunan Köprüçay'a giren 22 yaşındaki Yakup Doğru, ırmakta akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sonucunda talihsiz gencin cansız bedeni, Manavgat'ın Sağirin Mahallesi Eminler mevkisinde bulundu. Kastamonu
'nun Abana ilçesinde de suya girmenin yasak olduğu alandan denize giren 16 yaşındaki İbrahim Çakmak ile 21 yaşındaki Suriye
uyruklu Abdullah Elsellec, boğularak hayatlarını kaybetti. Balıkesir
'in Bigadiç ilçesindeki Simav Çayı'na giren 57 yaşındaki İsmail Özenç ise boğularak hayatını kaybetti. Malatya
Yeşilyurt ilçesinde de DSİ'ye ait su dinlendirme göletine giren Mehmet Aksongür (37) boğularak hayatını kaybetti. İstanbul Arnavutköy'de ise denize giren 14 yaşındaki Edanur Erol kayboldu.