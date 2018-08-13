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Lise 1. açıklandı! | 2018 sonuçları sorgulama

' ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtını buldu. , merakla beklenen nakil sonuçları konusunda açıklama yaptı. 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının açıklanması ile beraber öğrenciler ve veliler 'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulamaya başladı. İşte MEB sonuçları sorgulama ekranı...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 10:59
Lise 1. nakil sonuçları açıklandı! | 2018 MEB lise nakil sonuçları sorgulama

Liselere yerleşecek olan binlerce öğrenciyi ilgilendiren 1. nakil yerleştirme sonuçları tarafından erişime açıldı. Böylece merkezi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 1. ile beraber liselere yerleşti. Birinci nakil sonuçları neticesinde 2. nakil başvurusu da öğrenci adayları tarafından araştırılıyor. İşte, nakil sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen sonuçları MEB'in resmi internet sitesinde açıklandı. işlemlerini haberimizin içinde verdiğimiz link üzerinden yapabilirsiniz.

NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2. nakil işlemleri için ise, tercih dönemi ise E-Okul ekranından sürdürülecek.

2. YERLEŞTİRME NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla öğrenciler; Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirilecek. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacak.

Liselere yerleştirmeye esas 2. nakil dönemi 13-17 Ağustos ve 3. nakil 27-31 Ağustos ve 4. nakil dönemi 3-6 Eylül olarak belirlendi.

LİSE TERCİH SAYISI ARTTIRILDI

Nakil tercihlerinde öğrencilere, yerel yerleştirme ve merkezi sınavla alan okullar olmak üzere 3'er okul tercih hakkı verilmişti. Ancak bazı eğitimciler ve veliler bu sayıyı yetersiz bulmuştu.

Yapılan düzenlenmeyle tercih sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı.

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Lise 1. nakil sonuçları açıklandı! | 2018 MEB lise nakil sonuçları sorgulama
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