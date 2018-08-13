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Motosikletle kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

’nın Milas ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastanede tedavi altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:22
Motosikletle kamyonet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, Milas'ta 19 Mayıs Bulvarı, otogar civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bayram K. idaresindeki 48 U 1975 plakalı motosiklet yol üzerindeki istasyondan anayola çıkış yapmak istediği sırada Seyfettin Yüksel idaresindeki 48 U 1882 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklette bulunan sürücü Bayram K. ve kızı Eylem K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle yaralılar olay yerisevk edilenlen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Motosikletle kamyonet çarpıştı; 2 yaralı
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