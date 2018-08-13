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Ordu canavarı yakalandı

5 ten sorumlu tutulan Mehmet Ali Ç., yakalandı. Zanlının bir kurbanının çocukları yardım için ile ’e katılmıştı

LEVENT SÖKMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Ordu canavarı yakalandı
Ordu'da yaşanan Şeker Köseoğlu inin faili yakalandı. Tek başına yaşadığı Salman köyünde 3 Mayıs'ta kaybolan Köseoğlu'nun cesedi 8 gün sonra bulunmuştu. Kadının gidebileceği her yere bakan çocukları, atv'de yayımlanan ile programına katılmış; oğlu Recai Köseoğlu da canlı yayında annesi ile birlikte iki ın da kayıp olduğunu anlatmıştı. İz süren jandarma, Akkuş ilçesinde önceki gün zanlı Mehmet Ali Ç.'yi yakaladı.
Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan ve 9 ay önce cezaevinden çıkan Mehmet Ali Ç.'nin evinde Köseoğlu'na ait av tüfeği ve kayıp büyükbaş hayvanlarından biri bulundu. Zanlı, Ünye'deki Lütfiye- Nuri Usluoğlu cinayeti ile Akkuş'taki Senai-Ümit Türedi'nin şüpheli ölümlerinin de faili çıktı. Usluoğlu çifti, geçen 24 Şubat'ta evlerinde öldürülmüştü. Çiftin 30 bin lirası kaybolmuş, evleri de ateşe verilmişti. Türedi çiftinin ise geçen 1 Temmuz'da mutfak tüpünden sızan gazdan öldüğü iddia edilmişti; ancak olayın zanlıyla bağlantısı çıktı. Zanlının evinde, Türedi çiftine ait cep telefonu bulundu. Zanlının yakalanmasıyla birlikte atv'de son 1 ayda ele alınan Köseoğlu ve Usluoğlu cinayet dosyaları da aydınlanmış oldu.
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Ordu canavarı yakalandı
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