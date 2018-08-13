Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı

Kaza sabah saatlerinde E90 otoyolu Taşoluk tünelinde meydana geldi. Osmaniye'den Gaziantep istikametine seyir halinde olan N.T. (39) idaresindeki kamyon ile aynı yönde ilerleyen O.Y. (34) ve H.K.'nın (46) kullandığı araçlarında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kamyon sürücüsü N.T. ile birlikte diğer araçlardaki yolculardan S.Y. (27) ve Ö.E.Y. (25) ile K.C.Y. (6) yaralandı.Hastanelekaldırılanlan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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