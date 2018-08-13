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Otoyoldaki tünelde zincirleme : 1'i çocuk 4 yaralı

'nin Bahçe İlçesindeki otoyol üzerindeki tünelde meydana gelen zincirleme trafik sında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:20
Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı

sabah saatlerinde E90 otoyolu Taşoluk tünelinde meydana geldi. 'den istikametine seyir halinde olan N.T. (39) idaresindeki kamyon ile aynı yönde ilerleyen O.Y. (34) ve H.K.'nın (46) kullandığı araçlarında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kamyon sürücüsü N.T. ile birlikte diğer araçlardaki yolculardan S.Y. (27) ve Ö.E.Y. (25) ile K.C.Y. (6) yaralandı.Hastanelekaldırılanlan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı
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