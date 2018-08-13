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Unkapanı ve Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak deniz trafiğine açılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Unkapanı (Atatürk) Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü 14 Ağustos 2018 Salı günü (bu gece) saat 00.30’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 21:28
Unkapanı ve Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak deniz trafiğine açılacak!

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Unkapanı (Atatürk) Köprüsü'nde bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü 14 Ağustos 2018 Salı günü (bu gece) saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak olup, aynı zamanda Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacaktır.

Unkapanı (Atatürk) Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni 'nü veya 'nü kullanmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihte Unkapanı ve Yeni Galata Köprüleri 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayalar Haliç Köprüsü'nü kullanabileceklerdir."

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Unkapanı ve Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak deniz trafiğine açılacak!
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