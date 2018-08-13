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Üst aramasında ele geçirdi, 4 gözaltı

'nin Düziçi İlçesinde iki farklı noktada şüpheli şahıslar üzerinde arama yapan jandarma ekipleri eroin ve esrar maddesi ele geçirdi, olayda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:06
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi, 4 gözaltı

İlçeye bağlı Yarbaşı Beldesi Burgaçlı Mevkiinde park halindeki otomobilden şüphelenen ekipler, araç içerisindeki şahıslarda üst araması yaptı. Yapılan aramada ve A.Y.'nin (22) cebinde kağıda sarılı vaziyette 40 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Ayrıca, Karagedik Köyü mevkiinde durumundan şüphelenilen K.D.(23) ve Y.E.K.'nın (22) üzerlerinde yapılan kontrolde ise 8 gram esrar maddesi bulundu. Ele geçirilen maddeler incelenmek üzere Jandarma Olay Yeri İnceleme Timine teslim edilirken, K.D., Y.E.K. A.Y. ve B.D. (21) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi, 4 gözaltı
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