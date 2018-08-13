Yaralı genç, hemşirenin kuzeni çıktı...

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden 112 acil sağlık ambulansında görevli hemşire Gülden Yurter (30), yaralanan sürücünün, kuzeni Furkan Aybalı (20) olduğunu gördü. Gözyaşı döken Yurter, sarıldığı yaralı kuzenine ilk müdahalede bulundu.
Giriş Tarihi: 13.8.2018 16:57Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 16:58
Dün gece Ereğli-Adana yolundaki Ereğli Şeker Fabrikası önünde meydana gelen kazada Furkan Aybalı yönetimindeki 42 E 5950 plakalı otomobil, Özdemir Gezer'in kullandığı 2480 R Kıbrıs plakalı TIR'a arkadan çarptı.