Yeni evlileri kaza ayırdı

Aydın
'ın
Germencik ilçesinde balayı yolunda meydana gelen kaza
da, genç gelin yaşamını yitirdi. Cumartesi gecesi damadın memleketi Söke'de dünya evine giren çift, ardından balayı için önce İzmir
'e ardından KKTC
'ye gitmek üzere yola çıktı. Ancak çiftin kullandığı araç, Aydın- İzmir yolu Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Ekipler otomobilde sıkışan Ferhat Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u kurtarırken, Özlem Yalın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç çiftin mutluluğundan geriye ise yola saçılmış davetiyeler kaldı.
İstanbul:
Maltepe'de dün meydana gelen kazada, iddiaya göre; Göktuğ P. idaresindeki otomobil, önce bir otomobile ardından da damacana su yüklü kamyona çarptı. Otomobilde sıkışan Durmuş Altınoğlu olay yerinde öldü. Biri ağır 2 kişi yaralandı.
İzmir:?
Çiğli'de takla atan otomobilin cepte bekleyen araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 aylık hamile Gökçe Çelikkol
yaşamını yitirdi. Yaralanan 8 aylık hamile Gamze Arba ise hastanede doğum yaptı. Anne ve bebeğinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. GİRESUN:
Bulancak ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu, sürücü Muammer Üstün eşi Hatun (45) ve oğlu Kadir Üstün (16), kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi de tedavi altına alındı.
Mersin: Tarsus ilçesinde, tali yolda giden motosikletin çarptığı Mehmet Yaşar (16) ile yola savrulan sürücüsü Nakıp Keklik (30), yaşamını yitirdi.