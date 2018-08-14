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malları 2018 listesi! Amerika elektronik ürünleri boykot listesi hangi ürünler var?

Türkiye’ye karşı kur saldırıları ile diz çöktürme çabası içerisinde olan dış güçler operasyonlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız dedi. Erdoğan’ın bu açıklamalarının hemen ardından malları - ürünleri listesi en çok araştırılan konuların ilk sırasında yer alarak trend listesinde de zirveye yerleşti. Amerika elektronik ürünleri tam listesine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. İşte 2018 ABD elektronik malları boykot listesi…

Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 15:23
ABD malları 2018 listesi! Amerika elektronik ürünleri boykot listesi hangi ürünler var?

Dış güçlerin kur saldırıları ile Türkiye'ye diz çöktürme operasyonu sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise bugün yine önemli açıklamalar geldi. Erdoğan, AK Parti Sempozyumu'nda yaptığı konuşamada 'Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var.' dedi. Bu açıklamaların ardından boykot ürünleri listesi en çok araştırılan konular arasına girdi. Amerika'nın elektronik ürünleri listesi tam liste olarak bu başlık altında derledik. İşte 2018 ABD malları boykot listesi!

ABD MALLARI BOYKOT LİSTESİ 2018!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı boykot çağrısının ardından ABD malları bir anda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar Amerika'nın elektronik ürünleri listesine bu başlık altından ulaşabilecekler.

AMERİKA'NIN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ HANGİLERİ?

Amerika'nın teknolojik, gıda, elektronik ve giyim malları listesi burada… Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından ABD malları merakla araştırılıyor.

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ABD malları 2018 listesi! Amerika elektronik ürünleri boykot listesi hangi ürünler var?
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