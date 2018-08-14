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Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK
FURKAN KARA YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018
Alacak verecek kavgası kanlı bitti
'de müteahhit O.A. ile alacaklısı M.O.'yu silahla vurarak öldürdü. Olay dün Fener Mahallesi Kalamış Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre O.A. ile M.O. adlı kadın arasında alacakverecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.A, borcunu ödemediğini iddia ettiği M.O.'ya silahını çekerek ateş etti. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli O.A. ise gözaltına alındı. O.A. ifadesinde, "Borcumu istedim. Yine vermeyince Silahımı çekip ateş ettim" dedi.
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Alacak verecek kavgası kanlı bitti
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