Alacak verecek kavgası kanlı bitti

İstanbul Kadıköy
'de müteahhit O.A. ile alacaklısı M.O.'yu silahla vurarak öldürdü. Olay dün Fener Mahallesi Kalamış Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre O.A. ile M.O. adlı kadın arasında alacakverecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.A, borcunu ödemediğini iddia ettiği M.O.'ya silahını çekerek ateş etti. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli O.A. ise gözaltına alındı. O.A. ifadesinde, "Borcumu istedim. Yine vermeyince Silahımı çekip ateş ettim" dedi.