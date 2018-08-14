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'da tüpçü dükkanında patlama

'da bir tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Tüpçü dükkanının yanında bulunan lastik depo ve kereste atölyesine sıçrayan 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Yangın havadan da görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 07:12 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 07:13
Bursa'da tüpçü dükkanında patlama

, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre O.E.ye ait tüpçü dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. ardından yükselen alevler, yan tarafında bulunan lastik deposu ve kereste atölyesine sıçradı. Patlama sesi ve alevleri duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 11 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevlerin elektrik trafosuna sıçramasıyla bölgedeki elektrim akımı da kesildi. Yangın, drone ile havadan da görüntülendi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da tüpçü dükkanında patlama
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