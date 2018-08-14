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Cezaevi firarisi, uyurken yakalandı

'da 'uyuşturucu ticareti' suçundan çarptırıldığı hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden (50), evinde uyurken yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:43
Cezaevi firarisi, uyurken yakalandı

'Uyuşturucu ticareti' yaptığı gerekçesiyle 2014 yılında tutuklanıp cezaevine konulan , yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat, cezasını çektiği Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi'nden 2 Ağustos'ta kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hükümlünün 'ya geldiğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Polat'ın adresini tespit etti. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki eve baskın yapan polisler, Polat'ı uyurken yakaladı. Emniyete götürülen Ali Polat, işlemlerinin ardından cezaevine kondu.

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Cezaevi firarisi, uyurken yakalandı
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