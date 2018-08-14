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'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

'te polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 16:51
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik kentte belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 500 gram esrar, 121 kök hintkeneviri, 7 uyuşturucu hap, 18 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ile 7 bin 430 lira ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ve silahlara el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 11'i ise serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
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