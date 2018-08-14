Hatalı park şehri karıştırdı

Tekirdağ’da hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği felç etti. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü. Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:20Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:36
Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobilin, cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı.