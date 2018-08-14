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Hatalı park şehri karıştırdı

’da hatalı park edilen bir araç kent merkezinde trafiği felç etti. Caddede onlarca halk otobüsü ve otomobil kuyruk oluştururken otobüste bekleyen yolcular sokağa döküldü. Bir anda ortaya çıkan otomobil sürücüsü, hızlıca aracına binip gözlerden kayboldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:36
Hatalı park şehri karıştırdı

Olay 'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesi Eski Bedesten Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobilin, cadde üzerinde hatalı park edilmesi sonucu trafik tıkandı.

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Hatalı park şehri karıştırdı
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