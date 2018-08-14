Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hayrete düşüren iddia: Parfüm ile TIR çalıştırıyor

Hayrete düşüren iddia: Parfüm ile TIR çalıştırıyor

Şuhut ilçesinde bir yakıt istasyonunda parfüm ile çalışan TIR görenleri hayrete düşürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 09:17
Hayrete düşüren iddia: Parfüm ile TIR çalıştırıyor

TIR şoförü Ahmet Yavuz aracını parfümle çalıştırarak herkesi şaşkına çevirdi. Yavuz konuyla alakalı açıklamalarında, "TIR'ın deposunda tamamen mazot bitti, araba hava yaptı kupayı kaldırıp enjektörleri söküp zahmetli bir işe girmektense hava filtresinden içeriye hava veriyor, oraya parfümü sıkıyoruz. Oraya bu parfümü sıktıkça hava veriyor, devir daim yapıyor. Böylece araba çalışıyor yani zorlanıyor ama böylece çalışıyor. Parfüm, eter hatta kavun kokuları var onlar bile olur.

GAZINI ALINCA DAHA ETKİLİ

Gazını aldığımız parfümler çok etkili. Bize verdiği zararlar araca normalde etki yapıyor. Kimyasallardan dolayı araba çalışıyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayrete düşüren iddia: Parfüm ile TIR çalıştırıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN