ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Özel Güvenlik Görevlisi 77. sınavı sonuç açıklanma tarihi

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bireyler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 77. ÖGG sınavının ardından araştırmalarını sürdürüyor. 12 Ağustos tarihinde gerçekleşen Özel güvenlik görevlisi sınavı sonuçları, sınava giren bireylerin araştırdığı en önemli konu durumunda. Peki, 77. Özel güvenlik görevlisi (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Özel Güvenlik 77. Temel ve 53. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Detaylar geldikçe sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ALANLARI, İŞ OLANAKLARI

Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.

Bunların dışında özel güvenlik görevlisi mesleği hakkında sıkça sorulan sorular bulunmaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ZORLUKLARI NELERDİR?

Özel güvenlik görevlileri gündüz çalışabildikleri gibi gece de çalışabilirler. Çalışma saatlerinin farklı olması başlı başına bir sorun haline gelebilir. Ayrıca soğuk, yağmur demeden görevlerini icra etmek zorundadırlar. Bu yüzden esnek çalışma saatlerine uyabilen, vardiyalı çalışabilen kişilerin güvenlik görevlisi olmak için başvuruda bulunmaları daha doğru olacaktır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ POLİS OLABİLİR Mİ?

Ülkemizdeki polis ihtiyacının hali hazırda oldukça fazla olduğu düşünülmekte ve bu doğrultuda her sene alımlar yapılmaktadır. Polis olmaya en uygun kişilerin özel güvenlik görevlileri olduğu ise sık sık dile getirilmektedir. Daha önceki yıllarda bu hususta da sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Ancak özel güvenlik görevlilerinin polis olabilmeleri yani polisliğe geçebilmeleri için herhangi bir adım atılmadı.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALIRLAR, GÜNCEL ÖGG MAAŞLARI

Özel güvenlik görevlilerinin almış oldukları maaş silahlı veya silahsız olma durumlarına göre farklılık gösterir. Silahsız güvenlik görevlileri genel itibariyle asgari ücret ile 2 bin TL arasında maaş alabiliyorken, silahlı özel güvenlik görevlileri ise 1800 TL ile 2500 TL arasında değişen miktarlarda maaş alabilirler.