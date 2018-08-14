On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! - 13 Ağustos MPİ On Numara sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara sonuçları 13 Ağustos çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 836. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 4 oldu ve bu vatandaşlar kişi başı 79.175,35 TL ikramiye kazandı.

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13 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI GECENİN KAZANDIRAN NUMARALARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgiye göre, çekilişte 9 bilen 102 kişi, 2 bin 70 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 603 kişi 132 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 871 kişi, 23 lira 95'er kuruş, 6 bilen 103 bin 578 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 171 bin 251 kişi 3 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Samsun'un Havza, Kastamonu merkeAntalyalya'nın Muratpaşa ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 111 bin 343 lira 15 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 841 bin 203 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 187 lira 40 kuruş aktarıldı.