Perdeleme hırsızlık

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Kutlay F.'nin (33) 85 ayrı suçtan poliste suç kaydının olduğu, diğer şüpheli Nazan B.'nin (47) ise 42 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Yanlarında gezdirerek suça sürükledikleri küçük kızla birlikte adliyesevk edilenlen iki kadın tutuklandı, 10 yaşındaki B.T. ailesine teslim edildi.

POLİS ADIM ADIM TAKİP ETTİ



İstanbul'un Fatih ilçesinde yoğunlaşan hırsızlık olayları üzerine bölgede takibe başlayan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cevizlibağ tramvay durağında 2 kadın ve bir çocuğun insanları gözetleyerek çantalarına doğru hamle yaptığı sırada şüphelileri takibe aldı. Polisler, bölgedeki bir markete giren ve kısa süre sonra ellerinde çantayla çıkan şüphelileri göz hapsine aldı. Hareket geçen ekipler, kadınları ve çocuğu gözaltına aldı. Ardından markete girerek çalınan eşya olup olmadığını sordu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR



Markete alışverişe gelen Fatma Y. (42) adlı vatandaş, bebek arabasındaki çantanın çalındığını belirtti. Ekipler, çalınan çantayı sahibine teslim ederken biri çocuk iki kadın hırsızı gözaltına aldı.

"ÇOCUK YAPMIŞ BİZİM HABERİMİZ YOK"



Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, ikisinin insanların etrafını perdeleyip, dikkatini dağıttığı ve 10 yaşındaki çocuğun da çantalarını aldığını tespit etti. Bu yöntemle hırsızlık yapan çetenin, yakalanmaları durumunda "çocuk yapmış bizim haberimiz yok "diyerek kurtulmaya çalıştıkları belirlendi.

BİRNİN 85 DİĞERİNİ 42 KAYDI VAR



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemleri yapılan şüphelilerden Kutaly F.'nin 85, Nazan B.'nin ise 42 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 yaşındaki B.T. ailesine teslim edildi.