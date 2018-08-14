PTT personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak ? 2018 PTT yazılı sınav sonuçları açıklanma tarihi

PTT bünyesinde istihdam edilmek üzere gişe memuru, büro memuru ve dağıtıcı gibi birçok pozisyonda memur alımı yapılacak. Personel alımına yoğun bir ilginin yaşandığı PTT personel alımında, yazılı sınavlar 12 Ağustos tarihinde 17 merkezde tamamlandı. Yazılı sınavı tamamlayan adaylar, PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusun yanıt arıyor. İşte PTT personel alımı ile ilgili o detaylar

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT sınav sonuç tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Yazılı ve sözlü sınav sonucu, PTT'nin internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SORU İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav sorularına itiraz, sınav sorularının yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde mesai bitimine kadar yapılabilir. Sınav sorularına itiraza ilişkin hususlar sınav sorularının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

PTT SINAV SONUÇ İTİRAZLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar; yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde yapabilir. Yazılı ve sözlü sınav sonucu itirazına ilişkin hususlar sınav sonuçlarının yayınlandığı tarihte adaylara ilan edilecektir.

PTT GÖREVE BAŞLAMALAR NE ZAMAN?

Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu gişe ve büro görevlisi ile postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun psikometrik inceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.