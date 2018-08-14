Son dakika: ByLock kullanıcısı çıkan savcı görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı tespit edilen Erzurum Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş'u görevden uzaklaştırdı.

BYLOCKÇU ÇIKTI

Akkuş hakkında HSK 1. Daire tarafından bir süre önce soruşturma izni verilmişti. Yapılan inceleme ve soruşturma neticesi İD Numarası saptanarak ByLock kullanıcısı olduğu kesin olarak tespit edilen Akkuş, HSK 2. Dairesi'nin kararı ile görevden uzaklaştırıldı. HSK 2. Dairesi görevden uzaklaştırma kararına Hâkimler ve Savcılar Kanunu 77. maddesinde düzenlenen 'hakkında soruşturma yürütülen kişilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceği' hükmünü gerekçe gösterdi.

ERZURUM'A ATANMIŞTI

Keşan Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammet Ali Akkuş, HSK'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Yaz Kararnamesi ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.