AÖF kayıt yenileme tarihi ne zaman? 2019 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihi...

Üniversite hayatını AÖF ile sürdüren ve yeni dönemde AÖF'e kayıt olacak bireyler, kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. Öğrenciler 2018-2019 eğitim dönemine hazırlıklarını sürdürürken, AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihlerini de yakından takip ediyor. İşte AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri hakkında merak edilen detaylar...
Anadolu Üniversitesi'nin 2018-2019 akademik takviminde yer alan bilgiye göre, kayıt tarihleri şu şekilde:
Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018
YENİ KAYIT
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018
Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
KAYIT YENİLEME EKLE/SİL
Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018
Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018
Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019