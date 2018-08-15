KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS lisans sınavı sonuç açıklanma tarihi

22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının ilk oturumunda 1 milyon 234 bin 617, ikinci oturumunda ise 440 bin 324 memur adayı ter döktü. Adaylar KPSS'nin ardından, 'KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. ÖSYM, yayımladığı sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını netleştirdi. Böylece 2018 KPSS lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi de belli oldu.

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan habere göre 22 Temmuz tarihinde düzenlenen KPSS lisans sınavı sonuçları 31 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Adaylar 31 Ağustos 2018 Cuma günü sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 28.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 29.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 05.08.2018 tarihinde, saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

- 2018-KPSS Ortaöğretim: 07.10.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Ön Lisans: 04.11.2018 tarihinde,

- 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 09.12.2018 tarihinde gerçekleştirilecek.