Kurbanlık koçun boynuz darbesiyle öldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İçme Deresi mevkiinde meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Erdoğan, hayvanlara yem ve su vermek amacıyla indiği ağılda, koçlardan birinin saldırısına uğradı. Koçun boynuzu ile vurması sonucu Erdoğan, yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yakınları tarafından önce Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'kaldırılanlan, buradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Erdoğan, yapılan tüm müdahaleye karşın sabaha karşı hayatını kaybetti.