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'den açıklaması! - Bugün hava durumu nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri, 'un iç ve doğusu, , Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İstanbul hava durumu ise az bulutlu ve açık olmak üzere 33 derece dolaylarında. İşte Meteoroloji ülke genelinde ve İstanbul'da '' sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 15.8.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 15:39
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! - Bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri, 'un iç ve doğusu, , Artvin, Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu 35

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! - Bugün hava durumu nasıl olacak?
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