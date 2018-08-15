Milyonluk yarış atlarına tedbir

Moskova
'nın tanınmış psikologları arasında yer alan Maria Kitapçı
, K. Levent Kitapçı
ile evlendikten sonra Türkiye'ye taşındı. İddiaya göre; eşinin kıskançlığı nedeniyle mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Maria Kitapçı ailesel eşine boşanma davası açtı. Avukatı, dilekçesinde, "Kocanın her biri 3.5 milyon TL değerinde 31 yarış atı var. Davalının 50-100 milyon dolar arasında mal varlığı ile aylık ortalama 250 bin lira geliri vardır. Boşanma davası nedeniyle bu atların çoğunu kardeşi ve babasının üzerine devretmeye başlamıştır. Atların başkalarına satılmaması için üzerlerine tedbir konulmasını istiyoruz. 10 milyon TL tazminat ile müvekkilim ve çocuğu için 30 bin lira nafaka talep ediyoruz" dedi.
Karşı dava açan K. Levent Kitapçı ise eşinin amacının maddi menfaat elde etmek olduğunu savundu. Levent Kitapçı'nın avukatı, "Dava Moskova'nın en çok kazanan psikoloğu olması bir yana üniversite diploması dahi yoktur. 31 at müvekkilimin babasına ait atlardır" dedi.
Mahkeme ara kararında anne ile müşterek çocuğa aylık 7 bin 500 lira tedbir nafakası ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca K. Levent Kitapçı'ya ait olduğu iddia edilen 19 safkan İngiliz yarış atı ile taşınmazlarına da tedbir konulmasına hükmetti.