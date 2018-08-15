Son dakika: Şans Topu çekildi - İşte MPİ 15 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu oyununun 896'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 23, 24, 26, 31 ve artı 2 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 691 bin 375 lira 15 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişte 5 bilen 15 kişi 4 bin 609 lira 40'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 166 kişi 417 lira, 4 bilen 2 bin 610 kişi 35 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 493 kişi 21 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 84 bin 541 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 50 bin 233 kişi 6 lira 40'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 796 kişi 3 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 304 bin 583 lira 15 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 918 bin 312 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 512 bin 129 lira 58 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

15 AĞUSTOS MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı. İşte Şans Topu sonuçları...

Şans Topu sonuçları - 15 ağustos: 3 - 23 - 24 - 26 - 31 + 2

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgilerine göre, büyük ikramiye İstanbul Beylikdüzü'nden 5+1 bilen 2 kişi arasında bölüştürüldü.

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 338.437,40 TL 5 bilen kişi sayısı : 17 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.981,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 185 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 366,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.205 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 40,95 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.537 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,85 TL 3 bilen kişi sayısı : 71.623 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,40 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 51.103 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,20 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 178.298 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNE DAİR DETAYLAR - 1 AĞUSTOS

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan Ağustos 2018 tarihli 894. hafta çekilişinde şanslı numaralar 09 - 21 - 26 - 28 - 30 + 09 olarak belirlendi. 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi olurken, kişi başı 345 bin 248 lira dağıtıldı.

Öte yandan 5 bilen 14 kişi 4 bin 932 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 240 kişi 288 lira, 4 bilen 2 bin 668 kişi 34 lira 50'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 103 kişi 16 lira 55'er kuruş, 3 bilen 77 bin 493 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2+1 bilen 57 bin 793 kişi 5 lira 65'er kuruş, 1+1 bilen 180 bin 956 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.