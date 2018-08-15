Sultanbeyli'de hastanede yangın

Sultanbeyli'de yanan hastaneye ekipler sevk edildi. İstanbul Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında yangın çıktı. Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Sultanbeyli'de özel hastanede yangın

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.